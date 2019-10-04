Каршеринг пробил ограждение после удара о маршрутку на Кораблестроителей

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сервиса «Яндекс.Драйв». Каршеринг столкнулся с общественным транспортном и влетел в ограждение.

Инцидент сучился на улице Кораблестроителей. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что Skoda после удара снесла забор. Авария произошла около пешеходного перехода.

Информация о пострадавших в социальной сети «ВКонтакте» не сообщается. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации водителя после ДТП на Приморском шоссе. Мужчина не справился с управлением и влетел в разделительное ограждение. Его увезли в тяжелом состоянии.