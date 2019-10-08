Асфальт для Выборгского шоссе подобрали по новому методу Superpave

В Петербурге при ремонте дорог впервые использовали технологию подбора асфальтобетонной смеси по методу объемного проектирования Superpave. Метод применили для работ на Выборгском шоссе.

Технология Superpave позволяет создать состав асфальтобетонной смеси с учетом климатических условий и нагрузки на трассу. Метод направлен на снижение износа дорожного покрытия.

«Это один из самых инновационных методов разработки асфальтобетонной смеси в мире, позволяющий значительно увеличить срок службы дорожного покрытия», — отметил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Применить технологию на Выборгском шоссе решено из-за загруженности магистрали. Работы ведутся на участке от проспекта Энгельса до границы с Ленобластью. Подрядчиком выступает АО «ВАД». Сейчас дорожники работают на участке от Суздальского проспекта до Энгельса.