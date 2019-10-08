Работодатели в Петербурге задолжали по зарплате более 700 тысяч

В Петербурге пять работодателей накопили долги по зарплате перед сотрудниками. Общая сумма составила более 700 тыс. рублей.

Задолженность компании погасили после вмешательства прокуратуры. Вовремя зарплаты работникам не выплатили ООО «Фабрика-элитных дверей», ООО «Производство СЕБЕЗ», ООО «Э.Р.Б.А.», ООО «Си эф эл» и индивидуальный предприниматель, сообщает прокуратура Петербурга.

По итогам проверки ведомства возбуждены дела об административных правонарушениях. Задолженность погашена в полном объеме. Работодатели оштрафованы на более чем 90 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перед сотрудниками ЗАО «Тоннельный отряд-3» погасили задолженность по зарплате в размере 19 млн рублей. Деньги с расчетного счета организации в пользу работников списали судебные приставы. Сумма покрывает долги за август.