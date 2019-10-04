Сотрудникам «Метростроя» выплатили 19 млн рублей долгов по зарплате

В Петербурге 285 работников «Метростроя» получили зарплату за август. Судебные приставы списали с ЗАО «Тоннельный отряд-3» 19 млн рублей в пользу сотрудников.

Деньги списаны с расчетного счета компании и распределены между взыскателями, сообщили в Управлении ФССП России по Петербургу.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по зарплате с ЗАО «Тоннельный отряд-3» были возбуждены в Полюстровском отделе судебных приставов (ОСП) Красногвардейского района. С начала 2019 года в ОСП на исполнение поступило 3 тыс. 209 удостоверений комиссии по трудовым спорам на сумму более 154 млн рублей.

«Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — сообщили в Управлении.

За июль и июнь сотрудникам ЗАО “Тоннельный отряд-3” было перечислено 27 млн и 17 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк и производственная компания «АБЗ-Дорстрой» заявили о намерениях подать в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявления о признании ОАО «Метрострой» банкротом.