Рабочим “Метростроя” отправили 44 млн просроченных зарплат

Рабочим “Метростроя” отправили 44 млн просроченных зарплат
Сейчас исполнительные производства закрыты. Фото: Baltphoto

Судебные приставы разбирались с долгами ЗАО “Тоннельный отряд-3” за июнь и июль.

Рабочие “Метростроя” получили свыше 44 млн рублей зарплат. Судебные приставы Петербурга взыскали деньги сотрудников за июнь и июль.

Взысканием долгов по зарплате с ЗАО “Тоннельный отряд-3” начали заниматься в Полюстровском отделе, сообщили GazetaSPb в УФССП Петербурга 29 августа. Приставы Красногвардейского района разбирались с долгами по зарплате на 27 млн за июнь и свыше 17 млн за июль. “Метрострой” перечислил приставам нужные средства, которые поделили между рабочими. Сейчас исполнительные производства закрыты.

Власти Санкт-Петербурга надеются запустить движение по станциям Фрунзенского радиуса 1 сентября — но пока нет точной информации, что это действительно удастся делать. “Метрострой” должен был закончить три станции к концу августа.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Смольный не сможет разорвать контракт с «Метростроем» по решению суда.

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