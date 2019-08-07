Смольный не сможет разорвать контракт с «Метростроем» по решению суда

Смольный не сможет разорвать контракт с &#171;Метростроем&#187; по решению суда
Станции Фрунзенского радиуса планировали закончить к концу августа. Фото: Baltphoto

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на защиту компани «Метрострой» и запретил властям города в одностороннем порядке разрывать госконтракт, сумма которого превышает 390 млн рублей, по подготовке территории для строительства новых станций метро Фрунзенского радиуса.

Иск касался госконтракта на подготовку территории при строительстве трех новых станций метро в южной части города — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». По данным госзакупок, контракт был заключен еще в 2017 году на сумму в 391 млн рублей. По нему уже заплачено более 229 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее дирекция намеревалась разорвать контракт, но «Метрострой» подал в суд, чем добился введения обеспечительных мер в виде запрета на отказ от обязательств по контракту до решения суда. Компания объясняла это тем, что приостановка строительства может привести к авариям.

После чего, власти добились отмены обеспечения по иску, ссылаясь на то, что работы по подготовке территорий не относятся к стройке станций напрямую.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проект коричневой ветки метро обойдется Смольному в 1 млрд рублей.

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