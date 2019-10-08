Житель Ленобласти угрожал ножом медсестре в больнице

В Ленобласти задержан 32-летний мужчина, который ножом угрожал медсестре.

Конфликт между мужчиной и медсестрой произошел в больнице, расположенной на Советской улице в городе Кириши. В ходе словесной перепалки мужчина достал нож и начал угрожать медсестре, после чего персонал больницы сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали злоумышленника. В результате конфликта никто не пострадал. Выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазине на Славы мужчина избил девушку-врача скорой помощи, приехавшую к нему на вызов.