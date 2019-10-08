Состояние Бориса Моисеева заметно ухудшилось после инсульта

Певец Борис Моисеев уже несколько лет не дает концерты из-за ухудшения здоровья. Поклонники артиста бьют тревогу из-за его отсутствия на публике.

Информацию о том, что состояние здоровья Моисеева заметно ухудшилось, распространили в СМИ. На одном из анонимных Telegram-каналов появилась информация, что звезда российской эстрады перенес инсульт, после чего слабо реагирует на речь окружающих. По слухам, его перевезли на лечение из Юрмалы в Москву.

Также СМИ пишут, что артисту пришлось продать дачи в Прибалтике и Подмосковье, а также драгоценности и предметы искусства. Кроме того, сообщается, что Моисеев якобы предлагает журналистам интервью за большие гонорары.

Однако, по словам арт-директора певца Сергея Гороха, с которым связались СМИ, такие вбросы происходят раз в несколько месяцев. Он рассказал, что его состояние стабильно и не меняется.

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