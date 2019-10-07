Родные Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы

Родные Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов передал слова близких актрисы, призывающих прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

Христов заявил, что Заворотнюк и ее семья просят о прекращении спекуляций вокруг ее здоровья. Он отметил в интервью телеканалу НТВ, что окружение актрисы призывает людей доверять информации только официальных СМИ.

Директор Заворотнюк добавил, что семья актрисы не готова комментировать ее здоровье. При этом Христов просит уважать это решение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пиар-директор Заворотнюк опровергла данные о смерти актрисы. На Telegram-канале была опубликована часть переписки, по сообщениям которой становилось ясно, что актриса якобы мертва. Авторы канала утверждают, что информация точна на 98%, ведь ее сообщили им медики.

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