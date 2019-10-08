На Дивенской улице обрушился фасад дома

На Петроградской стороне продолжается обваливаться фасад старого дома на Дивенской улице.

Очевидцы опубликовали фотографию обрушившегося фасада дома на Дивенской улице.

Куски лепнины отвалились от фасада и рухнули прямо на тротуар.

«Продолжает обваливаться фасад на Дивенской 6. Видимо ждут, когда кому-то в голову прилетит», — сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, в этом же месте фасад обрушился в сентябре прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура обеспокоена судьбой дореволюционного дома на проспекте Обуховской обороны. В ходе проверки выявился ряд нарушений. В частности, разрушение и загрязнение окрасочного и штукатурного слоя фасада здания.