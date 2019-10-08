Прокуратура обеспокоена судьбой дореволюционного дома на проспекте Обуховской обороны

Прокуратура проверила соблюдение правил эксплуатации многоквартирного дома на проспекте Обуховской обороны. Дом был построен в 1916 году.

Обслуживанием дома занимается управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района».

В ходе проверки выявился ряд нарушений. В частности, разрушение и загрязнение окрасочного и штукатурного слоя фасада здания, загрязнение и захламление мусором подвалов и чердака, скрутки электропроводки на электрооборудовании, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

В адрес генерального директора управляющей организации внесено представление об устранении нарушений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге завершена реставрация интерьеров Большого зала дома Мятлевых, который находится на Исаакиевской площади.