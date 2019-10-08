Прокуратура обеспокоена судьбой дореволюционного дома на проспекте Обуховской обороны

Прокуратура проверила соблюдение правил эксплуатации многоквартирного дома на проспекте Обуховской обороны. Дом был построен в 1916 году.
Обслуживанием дома занимается управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района».
В ходе проверки выявился ряд нарушений. В частности, разрушение и загрязнение окрасочного и штукатурного слоя фасада здания, загрязнение и захламление мусором подвалов и чердака, скрутки электропроводки на электрооборудовании, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.
В адрес генерального директора управляющей организации внесено представление об устранении нарушений.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге завершена реставрация интерьеров Большого зала дома Мятлевых, который находится на Исаакиевской площади.