С петербурженки списали 174 тысячи рублей за чужие поездки

С петербурженки списали 174 тысячи рублей за чужие поездки
Вернуть получилось лишь часть средств, Visa возместила петербурженке 90 тысяч рублей. Оставшуюся сумму, включая проценты, ей приходится класть на счет из своего кармана. Фото: https://pixabay.com

Кредитная карта 34-летней жительницы Петербурга попала в руки мошенников, которые пользовались ею на протяжении длительного времени.

Об инциденте пишет «КП — Санкт-Петербург». Лимитный порог на карте составлял 189 тысяч рублей, как рассказывает пострадавшая. Женщина завела карту несколько лет назад, и еще в 2015 году стала замечать незначительные списания, по 150 рублей. Однако решила, что это её собственные покупки «по мелочи».

В какой-то момент ей пришло оповещение от банка, предоставившего кредитку, о том, что средства на карте исчерпаны. Как выяснилось позже, все деньги ушли на оплату такси, в котором злоумышленники себе не отказывали. Женщина оказалась должна банку почти 174 тысячи рублей.

Пострадавшая написала заявление в полицию, мошенники разыскиваются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что замглавы МО «Народный» получил условный срок за мошенничество.

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