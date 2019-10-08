Кредитная карта 34-летней жительницы Петербурга попала в руки мошенников, которые пользовались ею на протяжении длительного времени.
Об инциденте пишет «КП — Санкт-Петербург». Лимитный порог на карте составлял 189 тысяч рублей, как рассказывает пострадавшая. Женщина завела карту несколько лет назад, и еще в 2015 году стала замечать незначительные списания, по 150 рублей. Однако решила, что это её собственные покупки «по мелочи».
В какой-то момент ей пришло оповещение от банка, предоставившего кредитку, о том, что средства на карте исчерпаны. Как выяснилось позже, все деньги ушли на оплату такси, в котором злоумышленники себе не отказывали. Женщина оказалась должна банку почти 174 тысячи рублей.
Пострадавшая написала заявление в полицию, мошенники разыскиваются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что замглавы МО «Народный» получил условный срок за мошенничество.