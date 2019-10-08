Рейс из Пулково в Анталью задерживают уже на 12 часов

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из петербургского аэропорта в турецкую Анталью задерживается по техническим причинам на 12 часов.

Целый день туристы ожидают рейса на солнечный курорт. Из онлайн-табло Пулково рейс пропал еще утром. Самолет «России» должен был отправиться в Анталью в 5:30 утра восьмого октября. Однако, по техническим причинам, вылететь пассажирам авиакомпании, вероятно, удастся только в шесть часов вечера.

В авиакомпании отмечают, что предупредили людей о задержке. Тем, кто остался пережидать время на территории аэропорта предоставили проживание и питание.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рейс российского чартера «Азур Эйр» из Барселоны в Петербург был также задержан на двенадцать часов. Пассажирам пришлось провести в аэропорту столицы Испании целую ночь.