Ученые обнаружили, что свиньи используют «палку-копалку»

На кадрах ролика видно, что свинья, взяв деревяшку в зубы, раскапывает ею яму. Фото: YouTube

На кадрах ролика видно, что свинья, взяв деревяшку в зубы, раскапывает ею яму. Фото: YouTube

Как выяснилось, свиньи способны пользоваться примитивными инструментами. В парижском зоопарке засняли, как животное копает землю с помощью палки.

На кадрах видеосъемки висайская бородавчатая свинья Присцилла сначала, по старинке, роет землю пятачком, однако затем обращается к вспомогательному инструменту, лежащей рядом палке.

Видео с сообразительной свиньей было опубликовано на Youtube. Несмотря на догадливость, животное управляется с палкой намного менее ловко, нежели пятачком или копытами. Причины, по которым свинья решила воспользоваться сторонней помощью, установить пока не удалось. Однако это важное доказательство того, что вносить изменения в окружающую среду под силу не только людям.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Китае фермер вырастил гигантскую свинью.