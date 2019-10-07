Китайский фермер вырастил свинью размером с белого медведя

На территории Китая есть ферма, хозяин которой вырастил свинью, которая достигла размеров белого медведя.

Издание Bloomberg, рассказало о необычной ферме, на которой скотоводец вырастил свинью весом в 500 килограммов. Также известно, что убой некоторых особенно крупных свиней может приносить до 1400 долларов. Эта сумма равна трем ежемесячным доходам целой провинции Гуанси, в которой располагается ферма.

Стремление к выращиванию более крупного скота, в частности свиней, распространилась на большие и маленькие фермы на территории всего Китая. Фермеры из разных уголков страны стараются увеличить средний вес скота.

Все дело в африканской чуме свиней, которая недавно выкосила огромное количество животных. Есть данные о том, что стада по стране сократились почти в два раза. Так, нехватка свинины вызвала резкий рост цен на это мясо, а фермеры вынуждены стараться вырастить все более крупных свиней.

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