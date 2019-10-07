У растений есть свой язык для общения

На одном «языке» растения общаются тогда, когда на них нападают внешние вредители.

Научные журнал Current Biology опубликовал новое исследование, согласно результатам которого растения общаются на определенном общем «языке», если на них нападает вредитель извне.

Так, исследование выявило, что растения способны передавать друг другу сигналы-сообщения при помощи химических веществ, которые получили название «летучие органические соединения» (ЛОС). Растения выпускают их, чтобы сигнализировать об опасности и принимают сигналы, чтобы приготовиться к приближающейся атаке извне.

Исследователи выбрали для эксперимента Solidago altissima — это вид растения Золотарник, оно растет в большом количестве в Канаде, США и северной Мексике.

Так, ученые наблюдали, как этот вид растений будет реагировать на действия жука-листоеда. Наиболее прогрессивными данными стала информация о «коммуникации по открытому каналу». Так профессор экологии и эволюционной биологии Корнеллского университета Андре Кесслер назвал способность растений испускать характерные запахи при нападении жука-листоеда, — а растения по соседству их принимают и «готовятся» к нападению жука.

Кесслер отметил, что именно это и похоже на общение на одном «языке», это обмен необходимыми сигналами и прием этих сигналов.

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