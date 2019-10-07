Съемки «Цоя» ограничат движение по Литейному мосту

Съемки &#171;Цоя&#187; ограничат движение по Литейному мосту
Помимо Литейного моста движение будет ограничено и на других участках города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В связи со съемками новой художественной картины, посвященной Виктору Цою, 9 и 10 октября будут ограничения в движении.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что движение будет ограничено по Литейному проспекту и Литейному мосту. Также в ведомстве рассказали, что съемки новой ленты под названием «Цой» организовывает ООО «Товрческо-производственное объединение «РОК».

Так, 9 и 10 октября ограничения в движении будут с 22 до 24 часов: каждый час движение будет останавливаться на 15 минут на Литейном проспекте на отрезке от Шпалерной улицы до Литейного моста, на съезде с Воскресенской набережной по Литейный мост, съезде с Пироговской набережной на Литейный мост, улице Академика Лебедева от Улицы Комсомола до Литейного моста.

Кроме того 10 и 11 октября с 24 часов до 5 часов утра движение автомобилей на перечисленных участках будет полностью прекращено.

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