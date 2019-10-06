Ночью в Невском районе Петербурга полыхал Daewoo

Ночью в Невском районе Петербурга полыхал Daewoo
К моменту прибытия спасателей автомобиль выгорел практически по всей площади. Фото: Baltphoto

Возле одного из домов во втором Рабфаковском переулке в ночь на 6 октября загорелся автомобиль марки Daewoo. Огонь ликвидировали за час.

Инцидент произошел возле дома 1, корпус 1 по второму Рабфаковскому переулку. О горящей иномарке в экстренные службы сообщили в 03:52 ночи, сообщает главное управление МЧС по Петербургу.

К моменту прибытия спасателей автомобиль выгорел практически по всей площади. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей. На тушение у огнеборцев ушел почти час. О ликвидации пожара сообщили в 04:45. Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания также остается неизвестной.

Ранее GazetaSPb сообщала, что минувшей ночью в садоводстве Назия сгорел дом.

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Ночью в Невском районе Петербурга полыхал Daewoo
Минувшей ночью в садоводстве Назия сгорел дом
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