Минувшей ночью в садоводстве Назия сгорел дом

В ночь на 6 октября в садоводстве Назия в Кировском районе Ленобласти случился пожар. О этом сообщает региональное управление МЧС.

О пожаре в садоводстве Назия экстренные службы узнали примерно в половине первого ночи 6 октября. По адресу выехали восемь сотрудников 112 и 129 пожарно-спасательных частей противопожарной службы области.

Ведомство отмечает, что огонь успел распространиться на площади 48 квадратных метров. О его полном ликвидировании спасатели сообщили спустя полтора часа, в 2:08.

Правоохранительные органы устанавливают причины пожара. Информация о пострадавших в инциденте уточняется.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Дегтярной в заброшенном доме 25 спасателей потушили пожар.