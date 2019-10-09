Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Бывшая «Мисс Москва» вынуждена распрощаться с дорогим украшением из-за долгов.

Об этом стало известно 8 октября. Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail. Девушке и молодой маме пришлось расстаться с обручальным кольцом, чтобы погасить долг перед швейцарской клиникой. В учреждении Воеводина лежала, чтобы сохранить беременность. Она уверяет, что родила от экс-короля Малайзии, но он отрицает новорожденного сына. Из-за этого в паре произошел разлад – сейчас муж и жена не живут вместе. Россиянка заявила, что будет требовать с него алименты и две квартиры – в Москве и Лондоне. Комментируя запросы бывшей возлюбленной, экс-король Малайзии отметил, что она перепутала его с миллиардером.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что бывший король Малайзии отказался содержать Воеводину с сыном. Сейчас девушка находится в Москве вместе с сыном. Они живут в доме, приобретенном султаном