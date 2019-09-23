Бывший король Малайзии отказался содержать Воеводину с сыном

Султан Мухаммада Пятый видел своего новорожденного сына от «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной только по фотографиям.

Свадьба экс-короля Малайзии султана Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» состоялась в ноябре прошлого года. Ради невесты султану пришлось отречься от престола, а Воеводина приняла ислам и сменила имя на Рихана. В конце весны этого года в семье родился первенец, однако через месяц после его рождения экс-король малайзии развелся с 27-летней таганроженкой без ее согласия, сообщает «Комсомольская правда».

Однако адвокат Воеводиной утверждает, что юридически брак все еще не расторгнут. Юрист также подчеркнул, что никакой речи об отказе финансирования ребенка не идет.

Сейчас девушка находится в Москве вместе с сыном. Они живут в доме, приобретенном султаном. Представители бывшего короля говорят, что Воеводина выставляет напоказ их личную жизнь в Instagram, чем позорит королевскую семью. Сама Воеводина комментариев по поводу развода не давала.

Ранее GazetaSPb сообщала, что русская жена экс-короля Малайзии опровергла слухи о разводе.