Главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев скончался

Совсем недавно архитектору исполнилось 70 лет. Фото: Gov.spb.ru

Совсем недавно архитектору исполнилось 70 лет. Фото: Gov.spb.ru

Ему только недавно исполнилось 70 лет.

Об этом стало известно в ночь на 9 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на источники в администрации Санкт-Петербурга. Юрий Митюрев 28 сентября отметил свой день рождения, а уже в октябре он скончался.

Напоминаем, что Юрий Митюрев родился, учился и скончался в Северной столице. Он основал свою архитектурную мастерскую, которая на сегодняшний день носит название «Студио-АММ».

Митюрев являлся главным архитектором Северной столицы в период с 2008 по 2013 годы. За это время успел поработать над множеством жилых комплексов, среди которых ЖК на Боткинской улице, ЖК «Южные ворота II», ЖК «Южные ворота II» и прочие. Также он трудился над обликом офиса компании «Лукойл» и Первым медицинским институтом им. И. П. Павлова.

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