Пункты приема корма для животных откроют в Колпино

В пунктах приему будут собирать корм для кошек, бело и собак. Фото: unsplash

В пунктах приему будут собирать корм для кошек, бело и собак. Фото: unsplash

Активисты из Петербурга будут собирать корм для домашних животных в Колпинском районе в рамках благотворительной акции «Три хвоста».

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, сбор корма будет проходит в течение 10 дней, начиная со среды, 9 октября. Пункты сбора откроют на полуострове Чухонка. Также сбор пройдет в Доме молодежи «Колпинец», в поселке Понтонный в ПМК «Балтика» и ПМК «Дельта» и в поселке Металлострой в ПМК «Орленок» и ПМК «Чайка».

Корм для белок, обитающих на полуострове, а также кошек и собак из приютов, можно будет сдать с 9 по 19 октября включительно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что котов из котокафе «Гулу» в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару.

Со слов петербуржцев, коты около недели сидели в запертом помещении. Граждане опубликовали в Сети фотографии замусоренного помещения, где сидели брошенные животные.