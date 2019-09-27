Котов из котокафе «Гулу» в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару

Котов из котокафе &#171;Гулу&#187; в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару
Котокафе находится в доме № 59 по 4-й линии Васильевского острова. Фото: pixabay

Жители Василеостровского района обеспокоены ситуацией в одном из заведений. Речь идет о котокафе «Гулу».

Со слов петербуржцев, коты около недели сидели в запертом помещении. Граждане опубликовали в Сети фотографии замусоренного помещения, где сидели брошенные животные.

Как сообщает «Мойка78», сегодня, 27 сентября, в заведение пришли арендатор и владелец помещения. На месте уже была группа встревоженных местных жителей, которые помогли навести в помещении порядок и накормить животных. Больных отвезли в ветклинику, остальных снова закрыли.

Представляться мужчины не стали, но заявили, что животных будут кормить. Когда заведение возобновит свою работу — не ответили.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жители опубликовали пост в группе «Зоослово! Все о животных, помощи, пиар, новости».

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Котов из котокафе «Гулу» в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару