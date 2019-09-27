Котов из котокафе «Гулу» в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару

Жители Василеостровского района обеспокоены ситуацией в одном из заведений. Речь идет о котокафе «Гулу».
Со слов петербуржцев, коты около недели сидели в запертом помещении. Граждане опубликовали в Сети фотографии замусоренного помещения, где сидели брошенные животные.
Как сообщает «Мойка78», сегодня, 27 сентября, в заведение пришли арендатор и владелец помещения. На месте уже была группа встревоженных местных жителей, которые помогли навести в помещении порядок и накормить животных. Больных отвезли в ветклинику, остальных снова закрыли.
Представляться мужчины не стали, но заявили, что животных будут кормить. Когда заведение возобновит свою работу — не ответили.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что жители опубликовали пост в группе «Зоослово! Все о животных, помощи, пиар, новости».