Петербуржцы рассказали о котокафе на Васильеовском, куда никто не приходит неделю

Люди уверяют, что животные сидят все это время в одиночестве – за ними никто не ухаживает. Возможно, у них нет ни воды, ни еды.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Тревожный пост опубликовали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в группе «Зоослово! Все о животных, помощи, пиар, новости». Петербурженка отметила, что уже неделю она видит, как бедные коты сидят в закрытом помещении. Женщина уверена, что к ним никто не приходит – куда делись владельцы котокафе «Гулу», непонятно. Через окна видно, что у одного из котов на голове есть ранка, у другого – слезятся глаза. В заведении довольно грязно – везде валяются коротки и стоят грязные лежаки.

Один из подписчиков группы смог дозвониться до сотрудника «Гулу», который заверил, что котов кормят.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцев попросили не тревожить диких животных. В Комитете по природопользованию сообщили о поступающих обращениях жителей города о встреченных на территории Петербурга лисах.