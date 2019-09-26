Петербуржцев попросили не тревожить диких животных

Если вы обнаружили животное в беде, нужно позвонить в Комитет по природопользованию по номеру 417-59-28 или обратиться в экстренные службы по номеру 112. Фото: https://pixabay.com/

Если вы обнаружили животное в беде, нужно позвонить в Комитет по природопользованию по номеру 417-59-28 или обратиться в экстренные службы по номеру 112. Фото: https://pixabay.com/

В Комитете по природопользованию сообщили о поступающих обращениях жителей города о встреченных на территории Петербурга лисах.

Недавно горожане заметили зверьков в районе железнодорожной станции Лахта и возле КАД. В комитете по природопользованию объясняют, что это нормально, поскольку рядом с некоторыми городскими объектами находятся лесонасаждения.

Сотрудники комитета отмечают, что трогать диких животных не нужно, в таком случае, они не будут представлять опасности для человека. Лисы приходят в город, как правило, с целью найти пищу. Это говорит о том, что животное здорово, так как отказываются от еды только зараженные бешенством. Но о случаях бешенства на территории Петербурга и области не поступало информации уже в течение 32 лет.

Поэтому, если животное не находится в беде, ему не нужно содействие человека.

Ранее GazetaSPb сообщала об аналогичном обращении Комитета, касающемся птиц.