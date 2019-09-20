В Комитете по природопользованию попросили не трогать птиц

В Комитете по природопользованию объяснили, что отлавливать и забирать редких птиц, встречающихся на улицах города, не стоит.

Как отмечается в сообщении учреждения, последнее время петербуржцы довольно часто видят представителей необычных пород птиц, некоторые из них даже занесены в Красную книгу, как, например, бородатая неясыть или желна.

В Комитете убедительно просят не трогать обнаруженных пернатых. Парки и сады, в которых они встречаются, являются естественной средой их обитания. Отлов, даже из благих намерений, может только навредить птицам. Кроме того, петербуржцев предупредили, что незаконный отлов и содержание в неволе таких животных грозит штрафом. Если с птицей что-то произойдет, заплатить придется до миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что житель Северной столицы занимался незаконным отловом птиц в Республике Коми.