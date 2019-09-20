В Комитете по природопользованию попросили не трогать птиц

В Комитете по природопользованию попросили не трогать птиц
На сайте разместили "фотодоказательства" птиц в естественной среде обитания. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Комитете по природопользованию объяснили, что отлавливать и забирать редких птиц, встречающихся на улицах города, не стоит.

Как отмечается в сообщении учреждения, последнее время петербуржцы довольно часто видят представителей необычных пород птиц, некоторые из них даже занесены в Красную книгу, как, например, бородатая неясыть или желна.

В Комитете убедительно просят не трогать обнаруженных пернатых. Парки и сады, в которых они встречаются, являются естественной средой их обитания. Отлов, даже из благих намерений, может только навредить птицам. Кроме того, петербуржцев предупредили, что незаконный отлов и содержание в неволе таких животных грозит штрафом. Если с птицей что-то произойдет, заплатить придется до миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что житель Северной столицы занимался незаконным отловом птиц в Республике Коми.

комитет по природопользованию новости редкие птицы санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На берегах Ивановского карьера открыли сад
В ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
В Комитете по природопользованию попросили не трогать птиц
В Петербурге обновили схему метро: коричневой ветки на них нет
Под Красным Селом обнаружили свалку с просроченным алкоголем
Павла Устинова отпустили из СИЗО
В Неваде начался штурм Зоны 51 во имя спасения инопланетян
Замена асфальта ограничит движение на Колтушском путепроводе до 15 октября