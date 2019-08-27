Петербуржец занимался незаконной добычей особо редких птиц в Коми

Житель Петербурга в течение недели выслеживал птиц породы «Сапсан», и обнаружив гнездо на скале под Воркутой, забрал из него двух птенцов.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозрительного гражданина с картонной каробкой на ж/д станции Печора в республике Коми. В ходе досмотра у него нашли двух краснокнижных птенцов семейства соколиных, породы «Сапсан». Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Оказалось, что 30-летний петербуржец прибыл в Воркуту для того, чтобы добыть особо редких птиц и отвезти их в Татарстан для их дальнейшего разведения. В 50 км от города он обнаружил на скале гнездо, откуда забрал парочку птенцов.

Птиц передали на хранение в муниципальное учреждение станции юных натуралистов. Птенцы в полном порядке.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, птицу из Красной книги нашли на Московском проспекте.