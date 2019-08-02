Птицу из Красной книги нашли на Московском проспекте

За птицей придется поухаживать: пока хищник плохо охотится сам. Фото: комитет по природопользованию

За птицей придется поухаживать: пока хищник плохо охотится сам. Фото: комитет по природопользованию

Молодой чеглок мог удариться или подвергнуться нападению ворон.

Житель Санкт-Петербурга увидел на Московском проспекте птицу из Красной книги. Сейчас чеглоком занимаются сотрудники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Петербуржец заметил, что птица не пыталась улететь, когда прохожие подходили близко. Ее внешность и поведение заставили горожанина обратиться в экологические службы, сообщили Gazeta.SPb в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга 2 августа.

Орнитологи определили, что перед ними хищная птица из семейства соколиных: молодой чеглок еще не слишком уверенно летает. Специалисты считают, что она могла во что-то влететь и подвергнуться нападению ворон. Ее гнездо может находиться на Новодевичьем или Волковском кладбищах. За птицей придется поухаживать: пока хищник плохо охотится сам.

Чеглока отдали в центр “Сирин” — когда он будет готов к самостоятельной жизни, его выпустят на волю.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жительница Санкт-Петербурга спасла птицу от кота.