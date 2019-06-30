Естественный отбор: петербурженка спасла раненную птицу

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Она стала жертвой кота.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. О случившемся рассказала девушка в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Она пишет, что нашла раненную птицу под окном. На нее напал кот, который, поиграв с ней, бросил бедняжку умирать. Теперь птица не может летать. Петербурженка отнесла пернатую в Центр помощи, где ей сказали, что птице нужна помощь специализированного врача.

В комментариях люди разделились на несколько лагерей. Одни советуют девушке обратиться в «Велес» или «Сирин», где помогают диким животным и птицам. Другие считают, что птице было суждено погибнуть и не стоило вмешиваться – они назвали это естественным отбором. Третьи не понимают, почему пернатую спасла петербурженка, а решать проблему должен кто-то другой.

«Зачем подбираешь и потом скидываешь на других проблему. Я вообще таких людей не понимаю»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалась, что «Велес» взялся помочь спасенным в Белоострове утятам.

помощь птица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Естественный отбор: петербурженка спасла раненную птицу
Медведи разоряют финские пасеки и приносят убытки больше, чем на 2 тысячи евро
В Выборгском районе из-за ДТП на Энгельса возникла пробка
В Кингисеппском районе заметили лису, которая ведет себя как собака
Компания SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Путин жестко поговорил с Мэй о деле Скрипалей
Американский рэпер Дензел Карри отменил концерт в Петербурге и попросил прощение
Более 11 тысяч бегунов приняли участие в марафоне “Белые ночи”