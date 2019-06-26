«Велес» взялся помочь спасенным в Белоострове утятам

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Малыши находятся в надежных руках – их пообещали выкормить большими и сильными.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Сразу 13 утят отвезли в центр реабилитации животных «Велес» под Всеволожском. Они остались без мамы и им нужен кто-то, кто поможет им, иначе малыши бы погибли.

Утка погибла в эту среду в Белоострове – она вместе с детишками вышла на трассу, где на семейство наехал автомобиль. Водитель не успел вовремя отреагировать, что привело к трагической кончине не только матери, но и двух утят – 13-ти удалось спастись. Неравнодушный мужчина, который проезжал мимо, решил помочь им. Он вышел из машин, забрал потерянных малышей и отвез в «Велес».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец рассказал о ДТП, в котором погибли утята. Фура, не успев вовремя затормозить, наехала на утят, которые переходили в этот момент дорогу. Неравнодушный петербуржец смог поймать четырех малышей, остальные погибли под колесами машины.

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