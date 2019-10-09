Съезд с КАД в Рыбацкое перекроют на неделю

В Санкт-Петербурге со среды, 9 октября, будет перекрыт съезд с КАД в сторону станции метро «Рыбацкое». Съезд закроют в связи с проведением ремонтных работ.

Съезд с КАД в сторону Рыбацкого на пересечении с проспектом Обуховской Обороны полностью закроют для автомобильного движения в период с 9 октября по 17 октября включительно, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Введение ограничений связано с ремонтными работами по замене деформационного шва. Также в период с 18 по 25 октября дорожники перекроют одну полосу движения на съезде в сторону станции метрополитена «Пролетарская».

Отмечается, что дорожные работы будут проводиться круглосуточно. Водителей предупредят о перекрытии съезда на табло и с помощью знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Петроградской стороне перекроют две улицы.