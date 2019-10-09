Пильщики веток на проспекте Металлистов напрочь забыли о технике безопасности

В Калининском районе северной столицы местные жители возмущены работой пильщиков веток. Сотрудники решили проигнорировать технику безопасности.

Инцидент произошел сегодня днем, 9 октября, на проспекте Металлистов. Работники пилили ветки рядом с домом № 130. На опубликованных кадрах видно, что на месте проведения работ нет ограждений.

«Техника безопасности на высоте», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы также добавили, что один из сотрудников работал без каски, когда ветки сыпались ему на голову.

Пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» подчеркнули, что все происходило напротив центра обучения МЧС.

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