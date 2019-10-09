В ночном пожаре в Пикалево выжила только шестилетняя девочка

В ночном пожаре в Пикалево выжила только шестилетняя девочка
Из горящего дома сотрудники МЧС смогли спасти шестилетнюю девочку. Фото: Baltphoto

Ночью 9 октября в Пикалево Бокситогорского района Ленобласти загорелся деревянный дом. Двое погибли, маленькая девочка получила ожоги.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре примерно в полночь с 8 на 9 октября. Сообщается, что вспыхнул один из деревянных домов по Садовому переулку в Пикалево. Огонь распространился по всей площади здания (80 квадратных метров). На ликвидацию пожара у спасателей ушло два часа.

Из горящего дома сотрудники МЧС смогли спасти шестилетнюю девочку, ее госпитализировали с ожогом лица. На месте происшествия также были найдены останки двух человек. Предполагается, что они являются родителями пострадавшей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибших и обстоятельства пожара.

Ранее GazetaSPb сообщала, что спасатели тушили пожар в здании «Ленфильма».

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