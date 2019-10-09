Спасатели тушили пожар в здании «Ленфильма»

Спасатели тушили пожар в здании &#171;Ленфильма&#187;
Обошлось без пострадавших. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петроградском районе Петербурга горело здание «Ленфильма». Все произошло сегодня утром, 9 октября, на Каменноостровском проспекте.

Информация о возгорании поступила в 10:47. К месту оперативно прибыли спасатели на нескольких единицах спецтехники Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в одном из павильонов.

Оказалось, что на месте горели ворота одного из съемочных павильонов. Возгорание удалось ликвидировать к 10:58.

В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация сотрудников не проводилась.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Северной столице могут запретить детям посещать квесты. Ограничения будут касаться жителей младше 14 лет. Такую инициативу озвучили депутаты.

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Спасатели тушили пожар в здании «Ленфильма»