В Петербурге могут запретить детям ходить на квесты

В Северной столице могут запретить детям посещать экстремальные квесты. Такую инициативу предложили депутаты Законодательного собрания.

Заонопроект поддержали во время сегодняшнего заседания, 9 октября. Его авторами выступили депутаты Денис Четырбок и Александр Ходосок. Инициаторы отметили, что маленькие посетители получают травмы во время таких развлечений. Они также напомнили случай, когда 13-летний ребенок получил удар топором по ноге в ходе прохождения квеста. Другая девочка упала и разорвала себе лицо.

Депутаты предложили прописать в законе определение квеста и запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет. Они также предложили закрепить в законе общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, в которых они проводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о падении школьника в канал Грибоедова. Все произошло после квеста.