Школьник упал в канал Грибоедова после квеста

Школьник упал в канал Грибоедова после квеста
Инцидент произошел возле дома 131 по набережной канала Грибоедова. Фото: Google.Карты

Петербургский подросток принял участие в квесте, после чего потерял сознание от страха и упал в канал Грибоедова с моста. Его доставили в больницу.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел днем 29 сентября возле дома 131 по набережной канала Грибоедова. Подросток стоял с друзьями на мосту, до этого они вместе ходили на квест. В какой-то момент 13-летний мальчик посмотрел на воду, ему стало страшно и он упал в канал после потери сознания.

Мальчика увезли в больницу на карете скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали синкопальное состояние, которое вызвано утоплением в пресной воде. Ребенок находится под наблюдением врачей в инфекционно-диагностическом отделении.

Ранее GazetaSPb сообщала, что у Муринского ручья подросток залез на дерево за дроном и застрял.

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Школьник упал в канал Грибоедова после квеста
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