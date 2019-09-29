У Муринского ручья подросток залез на дерево за дроном и застрял

В Выборгском районе Петербурга спасатели снимали с дерева подростка. Сотрудники выехали на нестандартный вызов в субботу, 28 сентября.

Застрявшего мальчика в парке у Муринского ручья увидела петербурженка. Она рассказала в группе «Шувалово – Озерки, Выборгский район» соцсети «ВКонтакте», что мальчик полез за зацепившемся в ветках квадрокоптером.

Женщина также добавила, что грустно мальчику не было: он сидел на высоте более пяти метров и улыбался.

На опубликованных фотографиях видно, что спасатели сняли мальчика с помощью лестницы. А вот дрон на дереве так и остался – не хватило высоты пожарной лестницы.

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