У Муринского ручья подросток залез на дерево за дроном и застрял

У Муринского ручья подросток залез на дерево за дроном и застрял
Спасатели сняли мальчика с помощью лестницы. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

В Выборгском районе Петербурга спасатели снимали с дерева подростка. Сотрудники выехали на нестандартный вызов в субботу, 28 сентября.

Застрявшего мальчика в парке у Муринского ручья увидела петербурженка. Она рассказала в группе «Шувалово – Озерки, Выборгский район» соцсети «ВКонтакте», что мальчик полез за зацепившемся в ветках квадрокоптером.

Женщина также добавила, что грустно мальчику не было: он сидел на высоте более пяти метров и улыбался.

На опубликованных фотографиях видно, что спасатели сняли мальчика с помощью лестницы. А вот дрон на дереве так и остался – не хватило высоты пожарной лестницы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в одном из жилых домов Воронежа в батареи подали ток. Жителей двух подъездов эвакуировали.

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