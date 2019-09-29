В одном из жилых домов Воронежа в батареи вместо тепла подали ток

В одном из жилых домов Воронежа в батареи вместо тепла подали ток
Инцидент произошел в девятиэтажке. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Воронеже эвакуировали несколько подъездов жилого дома. Инцидент случился в девятиэтажном здании по улице Хользунова, 92.

За прошедшие сутки в доме случилось несколько пожаров. Всему виной стала сеть отопления, которая оказалась под напряжением.

Как сообщает городская администрации, были эвакуированы 115 жильцов, их разместили в автобусах. Здание отключили от электро- и газоснабжения. На место были вызваны аварийные службы.

В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельной аварии в Китае. Произошло лобовое столкновение с пассажирским автобусом, который выехал на полосу встречного движения. Транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем.

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