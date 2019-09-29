В Китае произошло смертельное ДТП с автобусом, погибли 36 человек

Авария унесла жизни 36 человек, еще 36 госпитализированы в больницу. Фото: unsplash

Авария унесла жизни 36 человек, еще 36 госпитализированы в больницу. Фото: unsplash

Лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло на скоростной трассе в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Инцидент произошел неподалеку от города Исин. Автобус выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. ТАСС отмечает, что в салоне автобуса находились 69 пассажиров. Авария унесла жизни 36 человек, еще 36 госпитализированы в больницу, девять из них в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Согласно предварительной информации, пассажирский автобус унесло на на встречную полосу в результате лопнувшей камеры переднего колеса.

Ранее GazetaSPb сообщала, что смертельное ДТП с автобусом и грузовиком произошло под Ярославлем. В результате касательного столкновения на месте скончался 54-летний мужчина.