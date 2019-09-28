Смертельное ДТП с автобусом и грузовиком произошло под Ярославлем

Смертельное ДТП с автобусом и грузовиком произошло под Ярославлем
Состояние пострадавших не уточняется. Фото: pixabay

Сегодня ночью, 28 сентября, в Ярославской области произошло трагическое ДТП. Участниками аварии стали грузовик и автобус.

Смертельный инцидент произошел в 2:25 по московскому времени на 179-м километре в районе населенного пункта Осокино. По предварительный информации, грузовой автомобиль двигался в сторону Москвы, когда выехал на полосу встречного движения. После большегруз зацепил автобус, двигавшейся в сторону Ярославля.

В результате касательного столкновения на месте скончался 54-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, еще двоих пострадавших госпитализировали. Всего в автобусе находились 19 пассажиров.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что иномарка ночью протаранила два стоящих автомобиля.

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