Смертельное ДТП с автобусом и грузовиком произошло под Ярославлем

Сегодня ночью, 28 сентября, в Ярославской области произошло трагическое ДТП. Участниками аварии стали грузовик и автобус.

Смертельный инцидент произошел в 2:25 по московскому времени на 179-м километре в районе населенного пункта Осокино. По предварительный информации, грузовой автомобиль двигался в сторону Москвы, когда выехал на полосу встречного движения. После большегруз зацепил автобус, двигавшейся в сторону Ярославля.

В результате касательного столкновения на месте скончался 54-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, еще двоих пострадавших госпитализировали. Всего в автобусе находились 19 пассажиров.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что иномарка ночью протаранила два стоящих автомобиля.