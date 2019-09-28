Ford протаранил две стоящие машины на Грибоедова

В Петербурге на набережной канала Грибоедова произошло ДТП. Иномарка влетела в стоящие автомобили.
Дорожный инцидент произошел сегодня ночью, 28 сентября, около дома №55. Со слов очевидцев, Ford протаранил Toyota, а после задел еще одну иномарку. В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» также уточнили, что виновник аварии ехал против направления движения.
На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что машины получили серьезные повреждения. На земле разбросаны осколки и детали автомобилей.
Информация о состоянии водителя не приводится.
Ранее в GazetaSPb сообщали о ночном дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте.