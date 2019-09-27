На Ленинском проспекте произошло ДТП с участием Volkswagen Golf и пассажирского автобуса

На Ленинском проспекте произошло ДТП с участием Volkswagen Golf и пассажирского автобуса
Водитель легковушки не успел затормозить. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 27 сентября в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участим Volkswagen Golf и пассажирского автобуса.

«Авария на пересечении Зины Портновой и Ленинском Проспекте, все стоит», — сообщили очевидцы в группе в «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

По словам очевидцев, водитель автобуса поворачивал налево. В этот момент Volkswagen Golf на большой скорости ехал на желтый мигающий сигнал светофора. Водитель легковушки не успел затормозить и въехал в автобус.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП с трамваем и маршруткой дополнила легковушка на Новочеркасском.

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