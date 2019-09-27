ДТП с трамваем и маршруткой дополнила легковушка на Новочеркасском

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице произошло массовое ДТП. Рядом с перекрестком на Новочеркасском проспекте образовалась большая пробка

Инцидент произошел сегодня, 27 сентября, возле дома №1. Водитель за рулем маршрутки боком зацепил трамвай. Из-за резкой остановки в него влетел легковой автомобиль.

Как рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», трио почти заблокировало движение на участке.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с пешеходом. Мужчину сбили, когда он переходил проезжую часть по «зебре». В результате пострадавшего госпитализировали, его состояние не уточнили.