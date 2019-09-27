На Кубинской улице сбили пешехода, переходившего по «зебре»

Петербуржец пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбил водитель за рулем легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Кубинской улице возле дома №30. Со слов очевидцев, всему виной отсутствие светофора на участке улицы.

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи уточнили, что водитель управлял иномаркой. На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что на место прибыла машина скорой помощи.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ситуации в котокафе «Гулу». Как сообщили петербуржцы, коты пробыли в закрытом помещении неделю, их никто не кормил.