На Кубинской улице сбили пешехода, переходившего по «зебре»

На Кубинской улице сбили пешехода, переходившего по &#171;зебре&#187;
Пешехода госпитализировали. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржец пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбил водитель за рулем легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Кубинской улице возле дома №30. Со слов очевидцев, всему виной отсутствие светофора на участке улицы.

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи уточнили, что водитель управлял иномаркой. На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что на место прибыла машина скорой помощи.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ситуации в котокафе «Гулу». Как сообщили петербуржцы, коты пробыли в закрытом помещении неделю, их никто не кормил.

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