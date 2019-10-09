Эксперт объяснил возгорание газовой трубы в центре Петербурга

Специалист назвал несколько возможных причин возгорания газопровода.

Эксперт по безопасности и директор по науке группы компаний «Городской центр экспертиз» Алексей Исаков назвал несколько причин, по которым могло произойти возгорание газопровода на Мытнинской улице в центре Петербурга.

По его словам, в газовой трубе было какое-то разрушение, это могла быть трещина или разрыв), а при наличие того или другого в 90% случаев происходит возгорание. Огонь возникает из-за соприкосновения газа и любого, даже самого незначительного «инициирующего события», к примеру, сообщил эксперт, это могла быть искра, возникшая из-за трения металлических элементов друг о друга.

Кроме того, специалист рассказал, откуда могла появиться трещина: из-за давления, некачественного ремонта, усталости металла или «движения грунта» во время ремонтных работ, сообщил GezetaSPB Городской центр экспертиз.

Ранее GazetaSPB сообщила о взрыве газовой трубы ночью на 9 октября.