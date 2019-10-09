«Победа» теперь не может брать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах

Мосгорсуд обязал лоукостер «Победа» отменить платную регистрацию пассажиров в иностранных аэропортах. За регистрацию пассажиры авиакомпании отдавали 25 евро.

Московский городской суд удовлетворил иск межрегиональной транспортной прокуратуры об отене платной регистрации пассажиров авиаперевозчика в зарубежных воздушных гаванях, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Московской транспортной прокуратуры.

Суд признал незаконным требование оплаты регистрации в размере 25 евро на рейсы «Победы». Щербинский суд в столице отклонил предыдущий иск, после чего его решение было обжаловано в Мосгорсуде. Заявленные требования были удовлетворены в полном объеме.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Победа решила не открывать зимние международные рейсы из Пулково.