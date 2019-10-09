На перекрестке Долгоозерной и Парашютной с грузовика рухнула бетонная плита

На перекрестке Долгоозерной и Парашютной с грузовика рухнула бетонная плита
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц на проезжую часть с грузовика рухнула бетонная плита.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что плита слетела с большегруза во время поворота. Груз оставил за собой продолжительный белый след.

«Хорошо хоть не на машину», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Информации о возможных пострадавших нет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что школьника Ленинградской области подозревают в изнасиловании шестилетнего ребенка. Инцидент произошел несколько дней назад в Тихвинском районе. О происшествии сообщила мать девочки. Со слов женщины, все произошло в подъезде жилого дома.

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