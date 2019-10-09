Неизвестный пырнул ножом школьника и убежал

Неизвестный пырнул ножом школьника и убежал
Задержан подозреваемый. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Кировском районе задержан мужчина, которого подозреваются в нападении на школьника.

Четыре дня назад 5 октября в полицию Кировского района обратился за помощью мужчина 45-ти лет, он сообщил, что на его сына напал неизвестный.

Как рассказал мальчик, ученик 9 класса школы, на пути в школу около дома 118 корпус 2 по Ленинскому проспекту на него напал неизвестный мужчина: пырнул ножом и скрылся.

Ранение было некритичным. Подросток отправился в школу, а после уроков они с отцом посетили травмпункт, где подростку оказали помощь медики.

Полиция провела расследование, найден подозреваемый. Задержали 33-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Детали произошедшего выясняются, а по из результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Ленобласти задержали школьника, который подозревается в изнасиловании.

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