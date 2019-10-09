Вандалов, повредивших памятник в Колпино, ищет полиция

О повреждениях в полицию сообщили местные жители 8 октября.
Вчера вечером 8 октября полиция Колпинского района получила сообщение о том, что неизвестные вандалы напали на памятник, посвященный жертвам радиационных катастроф и аварий, и изувечили его, сообщается Генеральное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В скором времени полицейские прибыли на место преступления, осмотрели повреждения монумента и обследовали территорию.
Скрывшиеся преступники еще не найдены. Дело расследуется, выясняются подробности и обстоятельства. Полиция ищет виновных.
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