Вандалов, повредивших памятник в Колпино, ищет полиция

Возложение цветов к памятнику жертвам радиационных аварий и катастроф в Парке им. Академика Сахарова. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Возложение цветов к памятнику жертвам радиационных аварий и катастроф в Парке им. Академика Сахарова. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

О повреждениях в полицию сообщили местные жители 8 октября.

Вчера вечером 8 октября полиция Колпинского района получила сообщение о том, что неизвестные вандалы напали на памятник, посвященный жертвам радиационных катастроф и аварий, и изувечили его, сообщается Генеральное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В скором времени полицейские прибыли на место преступления, осмотрели повреждения монумента и обследовали территорию.

Скрывшиеся преступники еще не найдены. Дело расследуется, выясняются подробности и обстоятельства. Полиция ищет виновных.

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